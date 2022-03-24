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Навка поделилась мнением о допинговом скандале с Валиевой на Играх-2022 в Пекине

Навка заявила, что допинговый скандал с Валиевой на Играх в Пекине был высосан из пальца

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о допинговом скандале с фигуристкой Камилой Валиевой на Играх-2022 в Пекине. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

«Мы видели отвратительное поведение международных спортивных чиновников, их издевательства над девочкой», — прокомментировала ситуацию Навка и отметила, что этим людям должно быть стыдно. Она заявила, что скандал был высосан из пальца. Навка выразила надежду, что эта история сделает Валиеву сильнее, и она завоюет золотую олимпийскую медаль для России.

Ранее министр спорта Олег Матыцин назвал скандал с Валиевой дикой случайностью. Он добавил, что надеется на справедливый результат расследования.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в личном первенстве на Играх, где Валиева заняла четвертое место. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.

Дарья Коршунова
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