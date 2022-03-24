Танкисты Балтфлота провели стрельбы в Калининградской области

Экипажи танков Т-72Б3 провели стрельбы на полигоне в Калининградской области

Танкисты мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота провели учения с боевой стрельбой. Экипажи поражали цели на больших дистанциях. Об этом сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на пресс-службу флота.

Занятия провели на полигоне Павенково. В ходе стрельб экипажи танков Т-72Б3 поразили появляющиеся и движущиеся цели, которые располагались на дальности до 8 тысяч метров, осколочно-фугасными снарядами.

В пресс-службе отметили, что в учениях задействовали около 200 военнослужащих и более 30 единиц боевой и специальной техники.

Ранее стало известно, что испытания российского ударного робота «Штурм» начнутся в апреле. Машину создают на базе танка Т-72.

В ноябре 2021 года в издании Business Insider танк Т-72 назвали надежной опорой российской армии. В публикации отметили, что модернизированные Т-72 получили новую систему управления огнем.

В сентябре 2021 года в публикации Defence24 назвали число танков у России. Издание отмечает, что Россия располагает около 3500 танками.