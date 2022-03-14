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Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота

Предварительные испытания российского тяжелого ударного робота «Штурм» начнутся в апреле

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Предварительные испытания первого опытного образца российского тяжелого ударного робота «Штурм», создаваемого на базе Т-72, начнутся в апреле. Об этом стало известно РИА Новости от источника в оборонно-промышленном комплексе.

Как рассказал собеседник агентства, в ходе испытаний будет проведена стрельба по по испытательным мишеням, в том числе из 125-миллиметрового укороченного орудия.

Комплекс «Штурм» состоит из нескольких машин. Среди них мобильный пункт управления, тяжелый робот с гладкоствольным укороченным орудием диаметром 125 миллиметров, а также робот с реактивными огнеметами «Шмель», спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и блоком 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Машины создаются на базе танков Т-72Б3.

21 февраля сообщалось, что противотанковый комплекс «Корнет-Д1» вышел на финальные стрельбовые испытания.

Марина Совина
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