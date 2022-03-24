Россиянину дали 14 лет колонии за изнасилование 14-летней в Волгограде

Ранее судимому россиянину дали 14 лет колонии за изнасилование волгоградской школьницы

Волгоградский суд дал 14 лет колонии 36-летнему россиянину за изнасилование 14-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 24 марта, сообщили в Следственном комитете России по Волгоградской области.

По данным следствия, преступление произошло летом 2021 года — на 14-летнюю девушку, которая шла домой, напал неизвестный мужчина. Он затащил школьницу в заросли камыша, где изнасиловал, после чего скрылся.

Жертва смогла описать приметы преступника, правоохранители составили фоторобот. Через 10 дней после преступления насильника опознали местные жители в одном из продуктовых магазинов, они же удерживали мужчину до приезда полиции.

Задержанный полностью признал свою вину. Выяснилось, что он освободился из колонии за год до случившегося, где отбывал 9 лет за убийство своей несовершеннолетней девушки.

Позиция суда совпала с позицией прокурора, который просил назначить 14 лет лишения свободы. Кроме того, после освобождения осужденный не сможет 8 лет заниматься какой-либо работой, связанной с детьми.

