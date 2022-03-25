Стало известно о трудностях украинского поставщика российского модуля МКС

Центр Хруничева: поставщик комплектующих для модуля МКС из Украины испытывает трудности

Украинское предприятие, по контракту с американской компанией Boeing поставляющее комплектующие для модуля «Заря» российского сегмента Международной космической станции (МКС), испытывает трудности из-за ситуации в стране. Об этом стало известно ТАСС от директора программы МКС Центра Хруничева Сергея Шаевича.

По его словам, временные затруднения не представляют угрозы безопасности для функционально-грузового блока. «Временные трудности, которые оно испытывает в связи с событиями на Украине, не влияют на безопасную эксплуатацию модуля "Заря"», — сказал Шаевич.

Директор программы МКС Центра Хруничева напомнил, что украинское предприятие было привлечено к работам в 1990-е годы и с тех пор обеспечивало сопровождение полета и поставку необходимых запасных блоков. «Сейчас данное предприятие работает над этой системой по контрактам с компанией Boeing», — уточнил Шаевич.

Также он заверил, что контакты Центра Хруничева с Boeing «сохраняются на регулярной основе, нет предпосылок для расторжения контракта». По его словам, технически и конструктивно «Заря» — первый элемент МКС — глубоко интегрирована в российский и американский сегменты МКС, а какие-либо изменения в сотрудничестве между компаниями возможны только в случае изменения отношений на уровне «Роскосмоса» и НАСА.

В марте генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что до 2030 года МКС развалится.

В том же месяце он заметил, что США на создание замены техническому вкладу России в функционирование МКС могут потребоваться годы.