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Минюст признал «Мужское государство» экстремистской организацией

Минюст внес объединение «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Минюст России внес межрегиональное объединение «Мужское государство» (запрещенное Нижегородским областным судом и признанное экстремистской организацией) в перечень экстремистских организаций. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.

18 октября прошлого года сообщалось, что Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Отмечалось, что движение не было зарегистрировано в установленном порядке. Кроме того, на деятельность его сторонников неоднократно поступали жалобы.

Евгения Наумова
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