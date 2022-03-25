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Спорт

В «Барселоне» опровергли интерес к Мбаппе

«Барселона» опровергла заинтересованность в трансфере нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе

Фото: Globallookpress.com

«Барселона» опровергла заинтересованность в трансфере французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Sport.es.

В команде заявили, что контакта с футболистом не было. Также каталонцы отметили, что уверены в переходе Мбаппе в мадридский «Реал».

Ранее 25 марта стало известно о готовности сине-гранатовых включиться в борьбу за 23-летнего форварда. «Барселона» нацелилась на трансфер Мбаппе после получения кредита от Goldman Sachs в размере 595 миллионов евро.

13 марта журналист Marca Рамон Альварес сообщил, что Мбаппе заключил контракт с «Реалом» 30 января. Однако позже эту информацию опровергли. Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

По оценке портала Transfermarkt, Мбаппе является самым дорогим игроком в мире. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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