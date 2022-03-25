«Барселона» поспорит с «Реалом» за трансфер Мбаппе

«Барселона» включилась в борьбу за Килиана Мбаппе из ПСЖ, на которого претендует «Реал»

Каталонская «Барселона» нацелилась на французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L'Equipe.

Сине-гранатовые готовы включиться в борьбу за 23-летнего форварда парижан. «Барселона» нацелилась на трансфер Мбаппе после получения кредита от Goldman Sachs в размере 595 миллиона евро. В каталонском клубе пришли к выводу, что «Барселона» способна поспорить с «Реалом» за форварда.

8 марта сообщалось, что ПСЖ предпринял попытку сохранить Мбаппе. Парижане предложили форварду контракт с окладом 100 миллионов евро в год. В случае подписания договора, Мбаппе стал бы самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Нынешнее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022-го. Основной претендент на форварда — мадридский «Реал». Испанский клуб намерен подписать игрока на правах свободного агента.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе забил 15 голов в 26 матчах. Он выступает за парижан с 2017-го.