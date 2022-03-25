В Госдуме связали фейк о смерти Жириновского со встречей ЛДПР и Мишустина

Нилов назвал данные о смерти Жириновского фейком перед отчетом правительства в Госдуме

Сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского можно назвать фейком — они связаны с запланированной встречей партии с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед отчетом правительства в Госдуме. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Ярослав Нилов, передает ТАСС.

«Он жив. Это фейки, очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Я не исключаю, что это было сделано специально накануне встречи с Мишустиным», — пояснил Нилов.

Ранее о кончине политика сообщил Telegram-канал Mash. Затем данный факт подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. Позднее он удалил соответствующий пост из соцсетей.

Смерть лидера ЛДПР опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик находится в тяжелом состоянии. В Минздраве сообщили, что состояние Жириновского остается стабильным, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

