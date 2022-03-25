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Спорт

Медведев оценил шансы вернуть статус первой ракетки мира

Даниил Медведев заявил, что хочет показать максимум ради статуса первой ракетки мира
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы вернуть статус первой ракетки мира. Об этом сообщает Atptour.com.

26-летний Медведев вернет лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), если сумеет пробиться в полуфинал турнира в Майами. Россиянин заявил, что стремится показывать максимум на каждой тренировке и в каждом матче. «Если в Майами получится выступить хорошо, будет шанс вернуть первое место», — добавил он.

21 марта Медведев потерял статус первой ракетки мира. Россиянин потерпел поражение от французского теннисиста Гаэля Монфиса со счетом счетом 6:4, 3:6, 1:6 и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе. На первое место вернулся серб Новак Джокович. Медведев пробыл в качестве лидера три недели.

28 февраля Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. На тот момент 26-летний россиянин имел в активе 8615 очков.

Николай Костюков
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