Медведев оценил шансы вернуть статус первой ракетки мира

Даниил Медведев заявил, что хочет показать максимум ради статуса первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы вернуть статус первой ракетки мира. Об этом сообщает Atptour.com.

26-летний Медведев вернет лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), если сумеет пробиться в полуфинал турнира в Майами. Россиянин заявил, что стремится показывать максимум на каждой тренировке и в каждом матче. «Если в Майами получится выступить хорошо, будет шанс вернуть первое место», — добавил он.

21 марта Медведев потерял статус первой ракетки мира. Россиянин потерпел поражение от французского теннисиста Гаэля Монфиса со счетом счетом 6:4, 3:6, 1:6 и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе. На первое место вернулся серб Новак Джокович. Медведев пробыл в качестве лидера три недели.

28 февраля Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. На тот момент 26-летний россиянин имел в активе 8615 очков.