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Медведев потерял статус первой ракетки мира

Россиянин Медведев потерял статус первой ракетки мира и занял вторую строчку ATP

Фото: Henry Romero / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев потерял статус первой ракетки мира. Он опустился на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный рейтинг ATP.

Медведев потерпел поражение от француза Гаэля Монфиса со счетом счетом 6:4, 3:6, 1:6 и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе.

Россиянин пробыл в статусе первой ракетки мира три недели. Он занял первую строчку рейтинга ATP 28 февраля. Сегодня с первой строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов его сместил серб Новак Джокович, вернувший себе этот титул.

Даниил Медведев уже заявил о готовности вернуть себе первое место в рейтинге и надолго закрепить за собой статус первой ракетки мира. Россиянин намерен добиться успеха на турнире в Майами. Чтобы снова стать первым в рейтинге, ему необходимо пробиться в полуфинал.

Марина Совина
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