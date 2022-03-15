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Медведев прокомментировал утрату статуса первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев заявил о намерении надолго возглавить рейтинг ATP

Фото: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал скорую утрату статуса первой ракетки мира — отечественный спортсмен должен потерять лидерство в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его слова приводит сайт организации.

Медведев потерпел поражение от француза Гаэля Монфиса и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе. Таким образом, россиянин не сумел удержать первое место в рейтинге ATP. При следующем обновлении на лидирующую позицию вернется серб Новак Джокович.

Медведев заявил о готовности вернуть себе первое место в рейтинге и надолго закрепить за собой статус первой ракетки мира. Россиянин намерен добиться успеха на турнире в Майами. Чтобы снова стать первым в рейтинге, ему необходимо пробиться в полуфинал.

«Я приложу все усилия, чтобы выигрывать как можно чаще и надолго застолбить за собой первое место», — подытожил россиянин.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. 21 марта выйдет обновленный рейтинг ATP.

Николай Костюков
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