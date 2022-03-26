Большунов занял второе место в спринте на чемпионате России

Александр Терентьев выиграл спринт на чемпионате России, Александр Большунов стал вторым

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял второе место в спринте коньковым стилем на чемпионате России в Сыктывкаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первым к финишу пришел Александр Терентьев, который преодолел дистанцию за 2 минуты и 28,11 секунды. Большунов проиграл победителю 0,35 секунды. Третьим стал Денис Филимонов. Он уступил Терентьеву 0,47 секунды.

Ранее 26 марта на чемпионате России в Сыктывкаре прошел женский спринт. Победительницей стала олимпийская чемпионка Наталья Непряева.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.