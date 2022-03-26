МИД России выразил готовность вести диалог с Вашингтоном

В МИД заявили, что Россия готова вести диалог с США по теме диппредставительств

Россия не уходит от диалога с США по теме дипломатических представительств и готова дальше вести его на равных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго "на равных", при условии встречного движения», — заявила дипломат. По ее словам, в Вашингтоне делают все, чтобы еще больше осложнить работу отечественных загранучреждений.

При этом Захарова отметила, что в настоящее время желание американской стороны обсуждать данный вопрос не просматривается «даже под увеличительным стеклом». Специалист считает, что под «лицемерные рассуждения» о важности сохранения дипломатического присутствия США делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских диппредставительств в Соединенных штатах.