МИД России выразил готовность вести диалог с Вашингтоном
Россия не уходит от диалога с США по теме дипломатических представительств и готова дальше вести его на равных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго "на равных", при условии встречного движения», — заявила дипломат. По ее словам, в Вашингтоне делают все, чтобы еще больше осложнить работу отечественных загранучреждений.
При этом Захарова отметила, что в настоящее время желание американской стороны обсуждать данный вопрос не просматривается «даже под увеличительным стеклом». Специалист считает, что под «лицемерные рассуждения» о важности сохранения дипломатического присутствия США делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских диппредставительств в Соединенных штатах.