Оценено влияние санкций на уровень безработицы россиян и их доходы

Эксперты ВЭБ.РФ оценили влияние западных санкций на доходы россиян и безработицу

Снижение реальных располагаемых доходов населения составит 12 процентов на фоне санкций, безработица в России увеличится до 6,2 процента в 2022 году. Такая оценка следует из доклада Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, выдержки из него приводит РБК.

Эксперты прогнозируют, что к концу года инфляция составит 19,3 процента. В докладе говорится, что для снижения влияния санкций необходимо реализовать дополнительные меры поддержки населения. Замедлить падение можно новой индексацией пенсий, увеличением маткапитала и снижением страховых взносов, считают эксперты. «По нашей оценке, применение предложенных мер сможет смягчить снижение располагаемых доходов до минус 10 процентов и сократить уровень безработицы до 6 процентов к концу 2022 года», — пояснила руководитель направления «человеческий капитал» института Раиса Лукьяненко.

В середине марта президент России Владимир Путин признал, что в новых реалиях экономике страны потребуются структурные изменения, которые приведут к росту безработицы и инфляции. По его оценкам, отечественная экономика к новой реальности адаптируется, а основным игроком в разрешении текущих проблем должен стать частный бизнес.

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх предрекал, что из-за западных санкций российская экономика сократится вдвое. Эксперты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) уточнили, что наибольший вред санкции принесут фармацевтической отрасли. На втором месте среди самых уязвимых они называют сферу химических веществ и продуктов, на третьем — производство самолетов, кораблей, железнодорожных локомотивов. Кроме того, сильная зависимость от импорта есть у России в автомобилестроении, изготовлении резиновых и пластмассовых изделий, производстве бумаги и электрического оборудования.

Реальные располагаемые доходы (с поправкой на инфляцию и обязательные платежи) населения в 2022 году, по подсчетам авторов, снизятся на 7-7,2 процента, что может стать самым высоким показателем с 1999 года, когда падение составило 12,3 процента. Безработица по итогам года составит 7-8 процентов. Инфляция к концу года составит 20-23 процента, снижение ВВП — 6,3-6,6 процента. По официальным данным Росстата, доходы 16,1 миллиона россиян оказались ниже границы бедности в 2021 году.