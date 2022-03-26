Итальянское телевидение объявило о возобновлении работы журналистов в России

Итальянское телевидение RAI возобновит работу своих журналистов в России с 30 марта

Итальянское государственное телевидение RAI возобновит работу своих журналистов в России после приостановки их деятельности из-за закона о фейках в отношении действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте иностранной компании в субботу, 26 марта.

Согласно сообщению, московское бюро телевидения вновь заработает 30 марта. В компании подчеркнули, что несмотря на то что закон о фейках в отношении ВС РФ все еще действует, RAI посчитало важным возобновить поток информации из РФ.

Уточняется, что корреспонденты телеканала в России будут информировать зрителей о политических, экономических и социальных вопросах. В то же время редакции RAI в Италии и корпункты за пределами России в других странах продолжат освещать ситуацию на Украине и санкции в отношении РФ, говорится в заявлении.