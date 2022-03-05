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Итальянский телеканал приостановил работу корреспондентов в России

Итальянский канал RAI заявил, что решил приостановить работу своих сотрудников в России

Фото: Depositphotos

Итальянский телеканал RAI заявил, что решил приостановить работу своих корреспондентов в России из-за нового закона о фейках в отношении действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на пресс-релиз канала.

«После принятия закона, предусматривающего серьезные тюремные сроки за публикацию новостей, которые власти считают ложными, с сегодняшнего дня RAI приостанавливает работу своих корреспондентов в Российской Федерации», — заявили представители телеканала.

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Отмечается, что освещать ситуацию в России будут сотрудники RAI, работающие в Италии и других странах.

Ранее стало известно, что из-за нового закона о фейках немецкие телеканалы ARD и ZDF временно прекратили вещание из России.

До этого сообщалось, что вещание из России прекратила канадская телерадиовещательная корпорация CBC. Аналогичное решение приняло и американское агентство Bloomberg.

4 марта Госдума единогласно одобрила законопроект о наказании за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Согласно документу, за распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет тюрьмы. За распространение фейка с использованием служебного положения, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств наказание составит до пяти десяти лет лишения свободы. Если же ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, то предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Евгения Наумова
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