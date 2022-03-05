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Канадская корпорация CBC приостановила вещание из России

Корпорация CBC, а также телеканалы CBS News и ABC News прекратили вещание из России

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канадская телерадиовещательная корпорация CBC приостановила работу своих сотрудников на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принято после того, как в российские власти ввели уголовную ответственность за фейки о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям. Кроме того, о приостановке работы объявили американские телеканалы CBS News и ABC News, отмечает агентство.

Ранее агентство Bloomberg приостановило работу своих журналистов в России.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о ВС РФ. Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллионов рублей. Помимо этого, российский лидер подписал закон о возможности применения санкций против граждан иностранных государств и лиц без гражданства, которые нарушают права россиян или совершают в их отношении преступления.

Ксения Назарова
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