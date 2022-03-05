Ведущие немецкие телеканалы приостановили вещание из России

Ведущие немецкие телеканалы ARD и ZDF приостановили вещание из России из-за нового закона о фейках в отношении действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает портал Focus Online.

«ARD и ZDF изучили последствия закона, принятого в пятницу, и пока приостанавливают эфиры из своих московских студий», — заявили в пресс-службе компании Westdeutscher Rundfunk (WDR), владеющей телеканалами. Отмечается, что каналы продолжат освещать ситуацию на Украине из других стран.

Ранее, в пятницу, 5 марта, вещание из России прекратила канадская телерадиовещательная корпорация CBC. Аналогичное решение приняло американское агентство Bloomberg.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о ВС России.

Согласно закону, за распространение заведомо ложных данных под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы. За распространение фейка с использованием служебного положения, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В случае если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале операции по защите Донбасса. После этого Роскомнадзор призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации и пригрозил блокировкой за распространение фейков.