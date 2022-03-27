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«Барселона» захотела снизить зарплаты лидерам клуба ради новых трансферов

«Барселона» обсудит с лидерами клуба Пике, Бускетсом и Альбой снижение зарплат

Фото: Shutterstock

Каталонская «Барселона» столкнулась с угрозой несоблюдения правил финансового «фэйр-плея» в летнее трансферное окно и начала поиск возможностей сократить расходы. Об этом сообщает Marca.

Руководство сине-гранатовых обсудит возможное снижение зарплат с лидерами клуба — Серхио Бускетсом, Жераром Пике и Жорди Альбой. Траты на футболистов в следующем сезоне с учетом бонусных выплат могут составить 100 миллионов евро.

27 марта сообщалось, что предварительное согласие на переход в «Барселону» дал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Руководство каталонцев готово предложить нападающему четырехлетний контракт.

Помимо этого, сообщалось об интересе «Барселоны» к египетскому вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. СМИ также приписывали каталонцам желание заключить контракт с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, однако в клубе информацию опровергли. Основным претендентом на игрока остается мадридский «Реал».

Николай Костюков
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