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Спорт

В Италии заявили об абсурдности системы отбора на чемпионат мира по футболу

Итальянец Бонуччи заявил об абсурдности системы отбора на мундиаль после вылета из стыков

Фото: Globallookpress.com

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил об абсурдности системы отбора на чемпионат мира по футболу. Об этом он рассказал Goal.

«Мы сыграли всего в одном матче, это абсурдная система. Есть команды, которые прошли квалификацию, проиграв четыре или пять игр, а мы вылетели, проиграв всего одну игру. Это настоящее безумие», — поделился футболист. При этом он отметил, что сборная Италии должна была лучше играть в стыковых матчах.

Ранее 25 марта сборная Италии по футболу проиграла Северной Македонии в стыковом матче плей-офф за выход на мундиаль 2022 года. Команда впервые в истории пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018-м они также не сумели пройти квалификацию.

Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре. Турнир пройдет с 21 ноября до 18 декабря.

Дарья Коршунова
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