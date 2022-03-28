В Италии заявили об абсурдности системы отбора на чемпионат мира по футболу
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил об абсурдности системы отбора на чемпионат мира по футболу. Об этом он рассказал Goal.
«Мы сыграли всего в одном матче, это абсурдная система. Есть команды, которые прошли квалификацию, проиграв четыре или пять игр, а мы вылетели, проиграв всего одну игру. Это настоящее безумие», — поделился футболист. При этом он отметил, что сборная Италии должна была лучше играть в стыковых матчах.
Ранее 25 марта сборная Италии по футболу проиграла Северной Македонии в стыковом матче плей-офф за выход на мундиаль 2022 года. Команда впервые в истории пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018-м они также не сумели пройти квалификацию.
Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре. Турнир пройдет с 21 ноября до 18 декабря.