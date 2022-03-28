Стали известны детали аварии с участием сына Шумахера на Гран-при «Формулы-1»

Мик Шумахер испытал перегрузку в 33 раза выше массы тела на Гран-при Саудовской Аравии

Стали известны детали аварии с участием пилота Haas Мика Шумахера на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте «Формулы-1».

По информации источника, во время произошедшего спортсмен испытал перегрузку в 33 раза выше своей массы тела, составившую 33 g (перегрузка в 1 g равна весу тела, покоящемуся в поле тяжести Земли). Шумахер подчеркнул, что не получил травм благодаря надежности болида.

26 марта Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, врезался в ограждение в одном из поворотов во время квалификационного заезда. После этого гонка была приостановлена. Пилот смог самостоятельно покинуть болид и обратился за медицинской помощью. При обследовании у него не выявили травм.

На первом этапе Гран-при «Формулы-1», проходившем в Бахрейне, Шумахер занял 11-е место. Это лучшая позиция 23-летнего гонщика за все время выступлений в чемпионате.