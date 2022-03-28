Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Черногория
Сегодня
21:00 (Мск)
Греция
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Дания
Завтра
19:00 (Мск)
Сербия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Кипр
Завтра
19:00 (Мск)
Эстония
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
Спорт

Стали известны детали аварии с участием сына Шумахера на Гран-при «Формулы-1»

Мик Шумахер испытал перегрузку в 33 раза выше массы тела на Гран-при Саудовской Аравии

Фото: Hassan Ammar / AP

Стали известны детали аварии с участием пилота Haas Мика Шумахера на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте «Формулы-1».

По информации источника, во время произошедшего спортсмен испытал перегрузку в 33 раза выше своей массы тела, составившую 33 g (перегрузка в 1 g равна весу тела, покоящемуся в поле тяжести Земли). Шумахер подчеркнул, что не получил травм благодаря надежности болида.

26 марта Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, врезался в ограждение в одном из поворотов во время квалификационного заезда. После этого гонка была приостановлена. Пилот смог самостоятельно покинуть болид и обратился за медицинской помощью. При обследовании у него не выявили травм.

На первом этапе Гран-при «Формулы-1», проходившем в Бахрейне, Шумахер занял 11-е место. Это лучшая позиция 23-летнего гонщика за все время выступлений в чемпионате.

Анастасия Борисова
Комментарии отключены
Последние новости
Лавров ответил на сообщения об ухудшении здоровья Шойгу
В России обнулили ставку НДС для отелей
В Румынии обнаружили дрейфующую мину
Патриарх Кирилл объяснил россиянам смысл увольнений и болезней
Минюст Казахстана исключил арест Назарбаева и его дочери
Высокопоставленный сотрудник ФСИН пойдет под суд за взятку в 10 миллионов рублей
Россию отключат от терминалов Bloomberg
Азербайджан решил провести интенсивные военные учения
Пользователям рассказали о новой возможности WhatsApp
СКР изучит драку с участием судьи и прокурора в столичном ресторане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.