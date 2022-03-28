Психотерапевт назвала группы людей с риском «весеннего обострения»

Психотерапевт Грязнова заявила, что неустойчивые люди находятся в группе риска весной

Психотерапевт «СМ-Клиника» Наталья Грязнова назвала группы людей, находящихся в группе риска «весеннего обострения». Она отметила, что термин является неофициальным, его применяют к появлению пограничных состояний, которые связаны с сезонностью, передают «Известия».

Специалист пояснила, что зимой организм истощается из-за нехватки витаминов и солнца, замедления обмена веществ и выработки гормона стресса кортизола. Весной обменные процессы ускоряются, у людей с физическими и психическими заболеваниями это может спровоцировать ухудшение состояния.

«В зоне риска в первую очередь находятся люди с эмоциональной неустойчивостью, невротическим расстройствами, гормональным дисбалансом. Подверженные паническим атакам люди в этот период тоже ощущают значительное ухудшение общего состояния», — пояснила Грязнова.

Она также назвала среди факторов, способных спровоцировать обострение, злоупотребление спиртным или психоактивными веществами, сильные стрессы, недостаточное или несбалансированное питание.

Психотерапевт описала симптомы истощения организма, среди них сонливость или бессонница, частые простуды. К «весеннему обострению» склонны трудоголики и перфекционисты, хронический недосып и эмоциональное выгорание могут привести к переутомлению, а в дальнейшем депрессии или психическим расстройствам.

Кроме того предрасположенность зависит от типа темперамента, в зоне риска в большей мере холерики и меланхолики, пояснила Грязнова. Она посоветовала своевременно обращать внимание на тревожные симптомы и в случае их появления получить помощь высококвалифицированного врача.

Ранее американский психиатр Ума Найду назвала продукты питания, которые следует есть, чтобы поднять настроение, улучшить память и оказать положительное влияние на мозг. Эксперт посоветовала обратить внимание на специи: например, куркума уменьшает тревожность, а шафран помогает при борьбе с депрессией. Похожий эффект характерен и для темного шоколада.

