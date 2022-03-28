Суд вернул дело против ворвавшейся в эфир экс-сотрудницы Первого канала в МВД

Суд вернул дело экс-редактора Первого канала Овсянниковой в МВД для устранения недостатков

Останкинский районный суд Москвы вернул в МВД дело в отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая ворвалась с плакатом в прямой эфир новостной программы «Время». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

В суде посчитали, что в материалах дела об административном нарушении экс-сотрудницы телеканала были обнаружены недостатки. Суд отправил протокол обратно в МВД для их устранения.

Речь идет об административном нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП России («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»).

О том, что суд зарегистрировал протокол о дискредитации Вооруженных сил России в отношении Овсянниковой, стало известно 25 марта. Бывшей сотруднице Первого канала грозит штраф на сумму до 50 тысяч рублей.

Ранее 15 марта суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении»).

До этого сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой. Проверка проводится на наличие в ее действиях состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Вечером в понедельник, 14 марта, Овсянникова ворвалась в студию программы «Время». Она встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывая прекратить спецоперацию России на Украине. После случившегося ее задержали.