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Спорт

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Даниил Медведев победил Дженсона Бруксби и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии Masters в Майами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний россиянин добился победы над Дженсоном Бруксби. Матч продлился один час 20 минут. Медведев обыграл сопреника со счетом 7:5, 6:1.

В четвертьфинале россиянин втретится с победителем противостояния Ллойда Джорджа Харриса и Хуберта Хуркача. Поледний — действующий победитель турнира.

14 марта Медведев потерял шансы удержать статус первой ракетки мира. Россиянин потерпел поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 1:6.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. Тогда он опередил в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов серба Новака Джоковича.

Николай Костюков
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