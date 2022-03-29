В Кремле высказались о российско-украинских переговорах в Стамбуле

Песков заявил, что о результатах переговоров России и Украины можно судить сегодня-завтра

О возможном наличии значимых результатов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле станет понятно 29 или 30 марта. Так высказался о переговорах Москвы и Киева официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет», — сказал пресс-секретарь президента.

Переговоры России и Украины проходят во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. На них прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В своем обращении к делегациям он заявил, что дальнейшее продление текущего конфликта между Москвой и Киевом никому не выгодно, подчеркнув, что пришло время достичь существенных результатов.

На встречу делегаций также прибыл российский бизнесмен Роман Абрамович. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын пояснил, что миллиардер приехал в Стамбул как переговорщик, назначенный президентом России Владимиром Путиным.