Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле высказались о российско-украинских переговорах в Стамбуле

Песков заявил, что о результатах переговоров России и Украины можно судить сегодня-завтра

Фото: Sergey Guneev / Reuters

О возможном наличии значимых результатов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле станет понятно 29 или 30 марта. Так высказался о переговорах Москвы и Киева официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет», — сказал пресс-секретарь президента.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Переговоры России и Украины проходят во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. На них прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В своем обращении к делегациям он заявил, что дальнейшее продление текущего конфликта между Москвой и Киевом никому не выгодно, подчеркнув, что пришло время достичь существенных результатов.

На встречу делегаций также прибыл российский бизнесмен Роман Абрамович. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын пояснил, что миллиардер приехал в Стамбул как переговорщик, назначенный президентом России Владимиром Путиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
Кремль ответил на сообщения об отравлении Абрамовича
В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима в ряде регионов
В Москве стало легче снять квартиру
Синоптик рассказал о редком для Москвы погодном явлении
Названы условия получения отсрочки от армии для российских IT-специалистов
Никита Михалков назвал предателями покинувших Россию звезд
Ростуризм назвал альтернативу черноморским курортам
Стало известно об оставшихся без машин из-за снегопада в Москве людях
В Минэкономразвития оценили идею международных расчетов в криптовалюте
Схватка женщин с вором в российской парикмахерской попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.