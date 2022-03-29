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Спорт

«Барселона» предложила десятки миллионов евро за игрока АПЛ

«Барселона» предложила «Лидс Юнайтед» из АПЛ 50 миллионов евро за трансфер Рафиньи

Фото: CRAIG BROUGH / Reuters

Каталонская «Барселона» улучшила предложение по трансферу португальского нападающего «Лидс Юнайтед» Рафиньи. Об этом сообщает The Sun.

Изначально «Барселона» была готова потратить 34 миллиона евро на 25-летнего форварда. Теперь каталонцы предложили 50 миллионов евро клубу Английской премьер-лиги (АПЛ).

Портал Transfermarkt оценил стоимость Рафиньи в 45 миллионов евро. Контракт форварда с «Лидс» истечет летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий забил девять голов в 27 матчах АПЛ.

Рафинья перебрался в АПЛ в октябре 2020-го. До этого форвард защищал цвета французского «Ренна». В Португалии Рафинья представлял лиссабонский «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш».

27 марта стало известно, что согласие на переход в «Барселону» дал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Каталонцы предложили форварду четырехлетний контракт.

Николай Костюков
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