«Барселона» предложила десятки миллионов евро за игрока АПЛ

«Барселона» предложила «Лидс Юнайтед» из АПЛ 50 миллионов евро за трансфер Рафиньи

Каталонская «Барселона» улучшила предложение по трансферу португальского нападающего «Лидс Юнайтед» Рафиньи. Об этом сообщает The Sun.

Изначально «Барселона» была готова потратить 34 миллиона евро на 25-летнего форварда. Теперь каталонцы предложили 50 миллионов евро клубу Английской премьер-лиги (АПЛ).

Портал Transfermarkt оценил стоимость Рафиньи в 45 миллионов евро. Контракт форварда с «Лидс» истечет летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий забил девять голов в 27 матчах АПЛ.

Рафинья перебрался в АПЛ в октябре 2020-го. До этого форвард защищал цвета французского «Ренна». В Португалии Рафинья представлял лиссабонский «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш».

27 марта стало известно, что согласие на переход в «Барселону» дал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Каталонцы предложили форварду четырехлетний контракт.