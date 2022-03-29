В Союзе биатлонистов России отреагировали на приостановление членства в IBU

Президент СБР Виктор Майгуров заявил, что IBU не вычеркивает Россию из своей памяти

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на приостановление членства в Международном союзе биатлонистов (IBU). Его слова приводит РИА Новости.

«IBU не вычеркивает нас из своей памяти, что России больше не существует для них. У меня состоялся телефонный разговор с генеральными секретарем IBU, мы остаемся на связи», — заявил Майгуров. Также он подчеркнул, что СБР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отстранении российских биатлонистов.

Членство СБР в IBU было приостановлено ранее 29 марта. В IBU посчитали, что членство российской и белорусской организаций подорвет доверие к союзу и помешает продвижению его конституционных принципов. Отмечается, что решение может быть пересмотрено на Конгрессе IBU, который пройдет с 15 по 19 сентября 2022 года.

2 марта исполнительный комитет союза запретил россиянам участвовать в международных соревнованиях. Под санкции также попали белорусские спортсмены.