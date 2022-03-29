Захарова уличила Запад в наращивании поставок оружия на Украину

Захарова обвинила Запад в поставках оружия на Украину вместо гуманитарной помощи

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила Запад в наращивании поставок оружия на Украину вместо того, чтобы оказывать стране гуманитарную помощь. Ее цитирует ТАСС.

По словам Захаровой, в то время, как граждане Украины нуждаются в гуманитарных грузах, страны Запада наращивают поставки вооружений всех типов. «Среди них стрелковое оружие, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые ракетные комплексы, переносные ракетные комплексы, боеприпасы и оборудование», — заявила она.

В особенной «щедрости» официальный представитель МИД России уличила США: по ее словам, Соединенные Штаты тратят на вооружение для Украины миллиарды долларов. Перевалочным пунктом для поставок оружия, отметила Захарова, выступает Польша.

«Из западного оружия украинские вооруженные формирования обстреливают населенные пункты, убивают мирных жителей. Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск — эти и другие города Донбасса регулярно подвергаются обстрелам из тяжелых вооружений, в том числе ракетного комплекса "Точка-У". Однако на Западе этого в принципе не замечают», — сказала она.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал безответственными поставки летального оружия на Украину со стороны Запада. Его бесконтрольная раздача населению, считает он, может в будущем создать угрозу и для самих европейцев.

Тем временем Пентагон заявил, что США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов. В ведомстве пояснили, что самолеты приземляются в соседних с Украиной государствах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.