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В «Фиорентине» прояснили ситуацию с Кокориным

Пресс-атташе «Фиорентины» Франческо рассказал, что футболист Кокорин тренируется с клубом
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Globallookpress.com

В «Фиорентине» прояснили ситуацию с российским нападающим Александром Кокориным. Слова пресс-атташе итальянского клуба Луки Ди Франческо приводит «РБ Спорт».

Франческо рассказал, что футболист продолжает тренироваться с командой и не выведен из ее состава. «Где он смотрит матчи "Фиорентины", когда не попадает в заявку? Не знаю. Думаю, он приходит на стадион или смотрит в своем доме», — добавил он.

15 марта портал Transfermarkt зафиксировал понижение трансферной стоимости 30-летнего Кокорина. Теперь она составляет 900 тысяч евро. В декабре 2021-го футболист оценивался в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кокорин провел шесть матчей во всех турнирах в составе «Фиорентины», в которых не отметился результативными действиями. Клуб предпринимал попытки избавиться от игрока.

Анастасия Борисова
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