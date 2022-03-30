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Кулеба рассказал о принимаемых мерах предосторожности

Глава МИД Украины Кулеба рассказал, что спит в разных местах из соображений безопасности

Фото: AP

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Stern рассказал о принимаемых им мерах предосторожности. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр сказал, что из соображений безопасности не работает в одном и том же офисе два дня подряд и постоянно спит в разных местах. «Сплю плохо, просыпаюсь по два-три раза за ночь. Из-за воздушной тревоги», — добавил он.

9 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что зафиксировано более 10 попыток убить Владимира Зеленского. По его словам, постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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