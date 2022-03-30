Российского нападающего признали третьей звездой дня в НХЛ

Российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Ничушкина признали третьей звездой дня в НХЛ

Российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина признали третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Калгари Флеймс». Матч завершился победой «Колорадо» со счетом 2:1.

Первой звездой признали форварда «Тампа-Бей Лайтнинг» Стивена Стэмкоса, отдавшего две передачи и забросившего победную шайбу в матче против «Виннипег Джетс» (4:3). Второй звездой дня стал нападающий «Флориды Пантерс» Джонатан Юбердо. Он оформил дубль и сделал результативную передачу в победном матче против «Монреаль Канадиенс» (7:4).

Ранее 30 марта нападающий клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин установил рекорд по результативным передачам среди россиян в НХЛ. Форвард отметился голевым пасом в домашнем матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс», который закончился победой гостей со счетом 3:2. Эта результативная передача стала 697-й в карьере хоккеиста. 35-летний Малкин обошел по этому показателю Сергея Федорова, ранее занимавшего лидирующую позицию.