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В Великобритании расплодились пауки величиной с ладонь

Редкие пауки Dolomedes fimbriatus величиной с ладонь расплодились в Великобритании

Фото: M. Woike / Globallookpress.com

В Великобритании выросла популяция редких пауков Dolomedes fimbriatus, известных под названием охотник полосатый. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Охотники полосатые входят в число самых крупных пауков в Великобритании. Если измерять их вместе с ногами, самки этого вида вырастают до семи сантиметров в длину и сопоставимы по величине с человеческой ладонью. Несмотря на это, несколько лет назад они оказались на пороге исчезновения, а число их популяций в Великобритании сократилось до трех.

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Природоохранной организации Королевское общество защиты птиц (RSPB) удалось спасти охотников полосатых от вымирания. По ее подсчетам, к 2022 году насчитывалось уже несколько тысяч женских особей этого вида. Как утверждает представитель RSPB Тим Струдвик, эти пауки расплодились до такой степени, что скоро их можно будет встретить не только в безлюдных местах.

Это одно из самых редких беспозвоночных в Великобритании, и оно не уступает другим по красоте. Мы очень гордимся той ролью, которую сыграли в их спасении наш заповедник и наша команда. Самки имеют впечатляющие размеры, но элегантны и довольно красивы, даже для арахнофобов (вроде меня)

Тим СтрудвикКоролевское общество защиты птиц

В 2020 году сообщалось, что в пригороде американского города Ричмонд, штат Вирджиния, заметили огромного хищного червя с острова Калимантан. Они попали в США около ста лет назад и с тех пор успели захватить Калифорнию, Флориду, Джорджию, Луизиану и Техас, а также Северную и Южную Каролины. В Вирджинии до сих пор почти не встречались.

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Олег Парамонов
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