Вяльбе высказалась об отношении иностранцев к российским спортсменам

Вяльбе выразила уверенность, что иностранные спортсмены будут извиняться за русофобию

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась в эфире телеканала «Россия 24» об отношении иностранцев к российским спортсменам.

«Это, безусловно, достаточно индивидуально. Но, как вы понимаете, все спортсмены — по большому счету люди подневольные. Если руководители им говорят, что надо выступить, чтобы русских не было дальше на Кубке мира, то рано или поздно они это сделают», — заявила она. Тренер подчеркнула, что спорт не должен быть связан с политикой, каждый должен заниматься своим делом.

Вяльбе заключила, что российским атлетам нужно пережить это время. «Я уверена, что мы еще увидим, как эти люди будут извиняться. Скажут: "Да, ребят, мы многого не знали, нам многого не говорили, мы сейчас узнали и, конечно же, нам стыдно за свои поступки"», — такое мнение выразила глава ФЛГР.

Ранее Вяльбе назвала причину отказа иностранных лыжников соревноваться с россиянами. Тренер отметила, что каждый имеет право на свою точку зрения, однако в этом случае имело место давление на спортсменов. «Когда ты видишь, что норвежка [Тереза] Йохауг искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером дает интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях... Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — заявила она.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.