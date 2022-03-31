Премьер Италии пересказал слова Путина об условиях прекращения огня на Украине

Путин сказал премьеру Италии Драги, что условия для прекращения огня еще не созрели

Президент России Владимир Путин сказал в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, что условия для прекращения огня на Украине еще не созрели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу итальянского кабмина.

«Я спросил его, когда предусмотрено и предусмотрено ли прекращение огня. Самое главное сейчас, сказал я, продемонстрировать, что желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня. "Условия еще не созрели". Тем не менее потом был открыт гуманитарный коридор в Мариуполе, о чем вы сегодня прочитали в газетах», — заявил премьер-министр.

Кроме того, Марио Драги рассказал о мнении российского лидера о возможности его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам итальянского премьера, Путин заявил, что время для этого еще не наступило.

Телефонный разговор Путина и Драги состоялся 30 марта по инициативе итальянского премьера. Стороны обсудили ход переговоров представителей России и Украины и переход на оплату в рублях при расчетах за поставки природного газа в Европу.

В тот же день глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что в результате переговоров, прошедших в Стамбуле, Украина впервые зафиксировала готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией. Он также сообщил, что власти Киева передали российской стороне зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.