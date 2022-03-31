Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Италии пересказал слова Путина об условиях прекращения огня на Украине

Путин сказал премьеру Италии Драги, что условия для прекращения огня еще не созрели
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин сказал в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, что условия для прекращения огня на Украине еще не созрели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу итальянского кабмина.

«Я спросил его, когда предусмотрено и предусмотрено ли прекращение огня. Самое главное сейчас, сказал я, продемонстрировать, что желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня. "Условия еще не созрели". Тем не менее потом был открыт гуманитарный коридор в Мариуполе, о чем вы сегодня прочитали в газетах», — заявил премьер-министр.

Кроме того, Марио Драги рассказал о мнении российского лидера о возможности его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам итальянского премьера, Путин заявил, что время для этого еще не наступило.

Материалы по теме:
Россия и Украина подвели итоги второго раунда переговоров
Россия и Украина подвели итоги второго раунда переговоров
3 марта
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта

Телефонный разговор Путина и Драги состоялся 30 марта по инициативе итальянского премьера. Стороны обсудили ход переговоров представителей России и Украины и переход на оплату в рублях при расчетах за поставки природного газа в Европу.

В тот же день глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что в результате переговоров, прошедших в Стамбуле, Украина впервые зафиксировала готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией. Он также сообщил, что власти Киева передали российской стороне зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Стал известен план России по расчетам за газ в рублях
Российские нефтепереработчики решили сократить объемы производства
Эрдоган подтвердил отказ Турции от введения санкций против России
Синоптик пообещал близкое к рекорду 1972 года количество осадков в Москве
Выстреливший женщине в голову российский тренер получил тюремный срок
Байкерский стиль вернулся в моду
В Москве грабители отобрали у пенсионера рюкзак с миллионами рублей
В Крыму задержали сотрудничавшего с украинскими спецслужбами россиянина
Россиян предупредили о сложностях туров за картами Visa и Mastercard
Эрдоган дал оценку действиям Азербайджана в Нагорном Карабахе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.