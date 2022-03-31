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Названа еще одна пострадавшая из-за оттока российских туристов страна

Доминикана ежемесячно теряет 60 тысяч туристов из-за конфликта на Украине

Фото: Ruddy Corporan / Unsplash

Из-за конфликта на Украине турпоток в Доминиканскую республику ежемесячно сокращается на 59-60 тысяч человек. Примерное число потерянных путешественников назвали в газете Diario Libre.

Отмечается, в январе и феврале курорты карибской страны посещали примерно по 50 тысяч российских туристов, еще около девяти тысяч человек приходилось на отдыхающих из Украины. В результате нарушения авиасообщения и массового оттока путешественников, турпоток в страну резко сократился.

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Однако власти Доминиканы приступили к разработке мер поддержки пострадавшей туристической отрасли — в настоящий момент в стране готовятся программы, ориентированные на канадских клиентов.

Ранее в марте авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала вывозные рейсы для россиян, которые застряли в Доминикане и на Кубе из-за авиационных санкций. Перелеты будут организованы 1 апреля. Туристов, которые находятся в Доминикане, сначала доставят на Кубу местными авиакомпаниями с последующей стыковкой на специальный рейс до Москвы.

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.

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Дарья Рыбак
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