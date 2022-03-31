Дело бывшего сотрудника посольства США о контрабанде наркотиков направлено в суд

Бывший сотрудник посольства США в Москве предстанет перед судом за контрабанду наркотиков

Уголовное дело по обвинению гражданина США Марка Фогеля в контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере направлено в суд. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, в августе 2021 года на таможенном контроле в аэропорту Шереметьево в багаже бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля обнаружили марихуану и гашишное масло. Кроме того, полиция выяснила, что его супруга, которая была отпущена домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик. В результате следователи МВД возбудили уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в целях маскировки запрещенные вещества была расфасованы в упаковки от контактных линз и в картриджи для электронных сигарет. При этом Фогель утверждал, что в его вещах находилась медицинская марихуана, которую ему выписал врач после операции на позвоночник, но он не знал о запрете на ее ввоз в Россию.

Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После его ареста сотрудники МВД решили проверить и англо-американскую школу, в которой преподавал Фогель — проверка проходила с помощью служебных собак. Ничего подозрительного они не обнаружили.