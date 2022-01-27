МВД проверило московскую школу после ареста бывшего дипломата США за наркотики

МВД России провело проверку англо-американской школы в Москве, где преподавал арестованный за контрабанду наркотиков бывший дипломат США Марк Фогель. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейские с собаками и люди в штатском прибыли в учебное заведение и проверяют классы и содержимое шкафов учеников.

Ранее следователи МВД возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере против бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля. Американцу вменяют нарушения, предусмотренные частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ.

В полиции также указали, что супруга задержанного до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик. Она вынесла из дома некий сверток, выбросила его в мусорный бак, а позже забрала и унесла за пределы жилого комплекса.

Марк Фогель и его супруга были задержаны в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. Причиной стала реакция служебных собак на его багаж. В багаже американца находились марихуана и гашишное масло, расфасованные в упаковки от контактных линз и в картриджи для электронных сигарет.

По словам задержанного, в его вещах находилось 17 граммов запрещенных веществ, которые он использовал в медицинских целях по назначению врача. Фогель пояснил, что перенес операцию на позвоночнике и ему прописали препарат для облегчения последствий хирургического вмешательства.