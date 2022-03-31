РФС сохранил членство в ФИФА

Российский футбольный союз сохранил членство в Международной федерации футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) не стала приостанавливать членство Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий вопрос не рассматривался на конгрессе ФИФА, который проходит в четверг, 31 марта. При этом членство в организации не смогли сохранить национальные ассоциации Пакистана, Зимбабве и Кении. Их присутствие в ФИФА было приостановлено большинством голосов за различные нарушения.

Ранее 31 марта сборная России опустилась на одно место в рейтинге ФИФА. Команда переместилась с 35-й на 36-ю позицию.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.