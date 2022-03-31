Боец UFC назвал большим риском поединок против Чимаева

Боец UFC Гилберт Бернс назвал большим риском поединок с Хамзатом Чимаевым

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс объяснил согласие на поединок против шведского спортсмена Хамзата Чимаева. Его слова приводит MMA Junkie.

35-летний бразилец заявил о планах завоевать пояс в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). По мнению Бернса, стремление стать чемпионом означает готовность драться с любым соперником, предложенным организацией. Он назвал поединок с Чимаевым большим риском и напомнил, что боец чеченского происхождения занимает 11-е место в рейтинге дивизиона и является очень сложным оппонентом.

16 марта Бернс признался, что тренировался с борцами из России, чтобы подготовиться к поединку с Чимаевым. Бразилец назвал приглашенных россиян своим секретным оружием.

Поединок Бернса и Чимаева пройдет в рамках UFC 273 10 апреля. Уроженец Чечни ни разу не проигрывал в профессиональных MMA. В UFC его на счету четыре победы.