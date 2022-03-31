Юрист высказался о судьбе золота российских фигуристов в командном турнире Игр

Юрист Тимчук заявил, что российские фигуристы могут быть лишены командного золота Игр-2022

Партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук в комментарии «Ленте.ру» высказался о судьбе золота российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине, которое не было вручено на фоне допинг-скандала с участием Камилы Валиевой.

«С одной стороны, формально в командных видах спорта для дисквалификации команды необходимо, чтобы минимум два ее члена нарушили антидопинговые правила. С другой стороны, согласно Кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Общероссийским антидопинговым правилам, все результаты спортсмена после положительной пробы должны быть аннулированы», — заявил он.

Юрист добавил, что, если результаты Валиевой будут аннулированы, то российская команда без набранных ей баллов лишится золота. «Какого подхода придерживаться в этой ситуации, должен будет решить Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА», — подчеркнул Тимчук.

24 марта тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин описал поведение тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине на фоне скандала с допинг-пробой Валиевой. По его мнению, специалист испытала серьезное давление из-за ситуации с фигуристкой.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в личном первенстве на Играх, где Валиева заняла четвертое место. При этом церемонию награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото, МОК перенес на неопределенный срок.