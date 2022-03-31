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В Италии заявили о крахе прежнего миропорядка и новых центрах силы

Политолог Грациани заявил о крахе однополярного мира во главе с США

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Однополярный мир, во главе которого находились Соединенные Штаты, постиг крах из-за превращения Китая в ключевого глобального игрока. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани.

По его словам, на смену существовавшему прежде однополярному миру пришел новый миропорядок. «Сейчас существуют по меньшей мере четыре центра силы: США — Великобритания, Россия, Индия и Китай», — сказал Грациани.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что основу нового миропорядка в будущем будут составлять страны-участницы БРИКС. Дипломат напомнил, что на страны объединения приходится почти половина населения мира и значительная часть мирового ВВП. Рябков также отметил значительную роль стран БРИКС в защите международного права и борьбе с санкционной политикой западных стран.

Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что конечной и основной целью коллективного Запада в противостоянии с Россией и другими суверенными странами является возрождение однополярного мира. По его словам, именно с этой целью Запад пытается сдерживать своих двух главных соперников — Россию и Китай.

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Валентина Шварцман
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