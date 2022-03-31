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В Грузии отреагировали на заявление Южной Осетии о референдуме

Грузинский депутат Давитулиани назвал незаконным заявление Южной Осетии о референдуме

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Депутат правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бека Давитулиани отреагировал на заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о референдуме по вхождению в состав России. Подобные решения он назвал незаконными. Его цитирует РИА Новости.

При этом Давитулиани подчеркнул, что власти Грузии в этой ситуации будут действовать осторожно и исходить из национальных интересов, чтобы выйти из этой ситуации победившей стороной. По его словам, страна на данный момент может ответить на подобные шаги Цхинвала с помощью международного сообщества.

«К сожалению, сегодня Грузия не в силах вернуть свою собственность силой, об этом не идет речь, речь идет о международных площадках и рычагах международного давления. Мы будем действовать с учетом этого и будем принципиальны в отношении нашей территориальной целостности, со всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами и возможностями», — заявил депутат.

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8 августа

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах частично признанной республики в скором времени войти в состав России. Конституция страны, пояснил он, позволяет провести референдум и стать частью РФ.

Он также допустил объединение Южной Осетии с Северной Осетией, но лишь в том случае, если частично признанная республика войдет в состав России.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает подобные заявления неприемлемыми. «Конечно же, разговоры о проведении какого-либо референдума являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована», — заявил он.

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Алевтина Запольская
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