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Спорт

Щербакова сделала заявление о дальнейшей карьере

Фигуристка Анна Щербакова решила продолжить спортивную карьеру
Анна Щербакова

Анна Щербакова. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приняла решение о продолжении спортивной карьеры. Россиянка сделала заявление в эфире Первого канала.

«Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели дальше, так что хочу тренироваться, выступать, показывать максимум на каждых соревнованиях. Потому что это заряжает меня», — рассказала Щербакова. Она добавила, что в ближайшее время выступит в шоу «Чемпионы на льду». Выступления планируются в нескольких городах России и ближнего зарубежья.

Щербакова порассуждала о возможной паузе в карьере 27 марта. Она допустила, что такое решение может быть принято из-за сумбурной ситуации в российском спорте.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине в женском одиночном катании. Годом ранее она стала чемпионкой мира.

Алексей Гусев
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