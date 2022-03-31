Жена российского игрока НХЛ оценила переезд в США фразой «мучилась и страдала»

Жена хоккеиста Сергачева Елизавета заявила, что мучилась после переезда в США

Жена российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева Елизавета рассказала о жизни в США. Ее слова приводит РИА Новости.

Сергачева заявила, что после переезда в Штаты долго не могла адаптироваться, так как не могла найти свое дело. Она оценила этот период фразой «мучилась и страдала». Затем жизнь супруги хоккеиста наладилась, так как она начала работать визажистом, продавцом купальником, а также стала вести блог.

В 2019 году Сергачев вспомнил о жизни в Канаде, пожаловавшись на местных болельщиков. Игрока шокировало то, что каждый высказывал ему свое мнение и советовал поговорить с тренером.

Сергачев выступает в НХЛ с 2016 года. Помимо «Тампы», защитник выступал за «Монреаль Канадиенс». Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли.