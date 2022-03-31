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Собчак пошутила об отъезде Малышевой из России

Журналистка Собчак пошутила об отъезде телеведущей Малышевой из России

Фото: Globallookpress.com

Журналистка Ксения Собчак пошутила об отъезде врача и ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой из России. Соответствующий пост появился в Telegram.

«Особняк в Майами на Геленджик не заменишь, умная женщина», — написала Собчак.

О том, что Малышева покинула Россию, сообщалось днем 30 марта. По данным издания Super, телеведущая улетела к родственникам в США. Утверждается, что там она собирается находиться до сентября.

Перед этим стало известно, что Малышева решила закрыть свою программу «Жить здорово!» на Первом канале. Отмечалось, что об этом она якобы сообщила на встрече с сотрудниками 29 марта. Позднее в пресс-службе Первого канала опровергли это сообщение. Представители канала рассказали, что «Жить здорово!» и многие другие развлекательные передачи временно убрали из эфира для того, чтобы сделать максимальный упор на освещение общественно-политических событий.

Об изменениях в сетке вещания Первого канала зрителям объявили 25 февраля. В пресс-службе телеканала сообщили, что в эфире будут показывать программы, посвященные актуальным событиям.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине.

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Олег Давыдов
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