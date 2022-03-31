Американский комик Крис Рок впервые высказался об инциденте с актером Уиллом Смитом

Американский актер и комик Крис Рок впервые публично высказался об инциденте с Уиллом Смитом, произошедшем на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом пишет издание Variety.

Артист рассказал о конфликте со Смитом в ходе своего стендап-шоу, которое он провел в среду, 30 марта, в Бостоне. Отмечается, что зрители встретили его бурными аплодисментами, которые длились около двух минут. В определенный момент Року пришлось попросить их наконец позволить ему начать концерт.

«Как прошли мои выходные? У меня нет кучи плохих комментариев, и если вы пришли послушать об этом, у меня есть целое шоу, которое я написал до этих выходных. Я все еще пытаюсь осознать то, что произошло. Так что когда-нибудь я расскажу об этом дерьме. И это будет серьезно и смешно», — заявил Рок. После этого отдельные его фанаты стали скандировать: «К черту Уилла Смита!», но комик проигнорировал это и начал свое выступление.

В воскресенье, 27 марта, Крис Рок неудачно пошутил про супругу оскароносного актера Уилла Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил шоумена по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.

После произошедшего Рок отказался подавать заявление в полицию. Смит публично извинился перед комиком и сказал, что ему стыдно за содеянное.