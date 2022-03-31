Футболист сборной России рассказал о реакции команды на отстранение от ЧМ-2022

Игрок сборной России Сутормин рассказал, что команда расстроилась из-за отстранения от ЧМ

Футболисты сборной России расстроились из-за отстранения команды от плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. О реакции игроков Sport24 рассказал хавбек «Зенита» и национальной сборной Алексей Сутормин.

По словам полузащитника, в команде не очень много обсуждали произошедшее. «Да, сложно. Да, обидно. Но ничего не поделаешь. Надо идти дальше», — заметил Сутормин.

Футболист добавил, что смотрел решающие матчи квалификации мундиаля. «В целом, в очередной раз убедился, что нам в этом плей-офф все было по силам», — подчеркнул игрок.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.