Тренер сборной Украины отреагировал на идею подарить команде путевку на ЧМ-2022

Тренер сборной Украины негативно отреагировал на идею подарить команде путевку на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что его команда должна по спортивному принципу бороться за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает «Футбол 24».

Специалист негативно отреагировал на появившуюся в британских СМИ идею подарить украинцам право выступить на мундиале. «Мы должны играть, добывать эту путевку», — подчеркнул Петраков. Он добавил, что выражает собственное мнение.

25 марта британский журналист Джим Уайт призвал сборные Уэльса и Шотландии по футболу отказаться от путевки в финальную стадию чемпионата мира-2022 в Катаре в пользу национальной украинской команды. По мнению репортера, все хотят видеть украинцев на мундиале.

24 марта Уэльс в плей-офф европейской квалификации чемпионата мира-2022 обыграл Австрию (2:1) и получил право сыграть в решающем матче за путевку на мундиаль. Соперник валлийцев должен определиться в игре украинцев с Шотландией, которую перенесли на июнь.