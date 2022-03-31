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В МИД России оценили отказ США дать гарантии безопасности Украине

Захарова заявила, что для США подходят только поставки оружия и биолаборатории на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила отказ США дать гарантии безопасности Украине. Она отметила, что в этом случае Вашингтону пришлось бы взять на себя обязательства по сохранению мира в стране.

Однако в планы либеральных демократов это не входит, указала дипломат. «Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», — заявила Захарова.

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25 февраля

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что США в настоящее время не готовы дать Украине гарантии безопасности, у Вашингтона пока нет конкретных решений, но переговоры по поводу обеспечения суверенитета и безопасности ведутся постоянно.

29 марта во дворце Долмабахча в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

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Марина Совина
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